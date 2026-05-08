Генерал назвал возможные маршруты дронов ВСУ в сторону Москвы

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов предположил, что ВСУ могли запустить дроны в сторону Москвы «с направлений за Луганском и Донецком». Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

В ночь на 8 мая над Россией было уничтожено 264 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Дроны были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской и Московской областей, Краснодарского края, Крыма, Татарстана и над акваториями Азовского и Черного морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице было уничтожено 27 беспилотников.

«Беспилотники могли запустить с направлений за Луганском и Донецком, а также со стороны Сумской области. Примерно с этого угла по прямой они могли долететь», - считает Попов.

По его словам, если посмотреть по карте, на этих направлениях пересеченный ландшафт. Там есть большие холмы и переходы в низины.