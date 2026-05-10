Минобороны рассказало о нарушениях перемирия со стороны ВСУ

Несмотря на объявленный режим перемирия, ВСУ в минувшие сутки наносили удары с использованием БПЛА и артиллерии по позициям российских войск. На нарушения пришлось реагировать зеркально. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе проведения СВО от 10 мая 2026 года.

Отмечается, что сейчас российские войска в зоне СВО продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и остаются на ранее занятых рубежах и позициях. Однако с вражеской стороны удары по-прежнему наносятся.

«Несмотря на объявление режима перемирия украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в Республике Крым, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областях и Краснодарском крае», — сказано в сообщении Минобороны.

Всего в зоне СВО зафиксировано 16071 нарушение действия режима прекращения огня.

За истекшие сутки ВСУ совершили 676 обстрелов позиций наших войск из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Также нанесли 6331 удар с использованием дронов. Украинскими войсками предприняты восемь атак позиций российских подразделений.

«В этих условиях Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов», — заявили в Минобороны.

Накануне в военном ведомстве также отмечали, что формирования Киева нарушали перемирие.