В России назвали «основные цели» ВС РФ на Украине за срыв перемирия

Президент России Владимир Путин объявил перемирие 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. Как сообщает aif.ru, украинская сторона демонстрирует готовность к провокациям. Депутат Госдумы Андрей Колесник назвал основные цели ВС РФ на Украине, если перемирие будет сорвано.

Колесник заметил, что Киев в последние дни активизировал атаки дронами по российским городам — так он пытается запугать население и сорвать праздничные мероприятия. На вопрос о том, какое оружие может использовать Россия для ответного удара по Киеву, он заявил, что может быть применено «все что угодно», в том числе баллистическая ракета «Орешник». При необходимости будут использованы ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжалы», крылатые ракеты Х-22 и многие другие.

«Удары будут наносить по административным центрам. Военные выберут цели для большей эффективности. Думаю, что цели уже определены, осталось только нажать кнопку, если будет провокация против Москвы и Парада Победы», — заявил парламентарий.

В центре Киева, преимущественно в Печерском районе и вдоль улицы Крещатик, сосредоточены главные административные здания Украины. Это офис президента, дом Правительства, здание Нацбанка, администрация Киева, а также множество различных министерств и ведомств. По ним ВС РФ раньше не били.

«Не думаю, что Зеленский в центре Киева будет находиться. Он будет сидеть где-то в другом месте, если вообще не уедет куда-нибудь за границу, потому что смелостью он не отличается», — добавил депутат.

Напомним, что по решению Путина на 8-9 мая было объявлено перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. Однако в Минобороны РФ отметили, что в случае попытки срыва Вооруженными силами Украины праздничных мероприятий, по Киеву будет нанесен ответный удар.