Названо число сбитых за сутки в зоне СВО ракет «Фламинго»

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки в зоне специальной военной операции (СВО) сбили шесть крылатых ракет большей дальности «Фламинго». Такое число назвали в ходе брифинга Минобороны.

Кроме того, удалось ликвидировать 44 управляемые авиационные бомбы.

В Минобороны рассказали, что удалось сбить 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун».

Помимо этого были уничтожены 4385 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее стало известно, что в селе Чалтырь Ростовской области обломками беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждено более 20 частных домов. А в Первомайском районе Ростова-на-Дону из-за украинской атаки загорелось четырехэтажное административное здание. Сведений о пострадавших не поступало.