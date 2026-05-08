Командиры батальонов 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) ввели внутри подразделений кастовую систему деления военнослужащих, напоминающую тюремную иерархию. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в указанной бригаде есть приближенные к командованию военнослужащие, которых называют «шестерками». Они не участвуют в боях на передовой, но контролируют личный состав.

«Они ввели в своих батальонах кастовую систему, как в тюрьме — есть главный, шестерки, а еще рабы», — рассказал источник.

Последних отправляют выполнять всю боевую работу.

В прошлом году командир военизированного формирования иностранных наемников «Избранная рота» в составе ВСУ Райан О'Лири рассказал о кастовой системе внутри украинской армии. По его словам, офицерский корпус ВСУ ведет себя как кастовая система неприкасаемых или «армейских князей». О'Лири отметил, что условия службы на Украине позволяют некомпетентным офицерам избегать ответственности, а также получать повышение или переводиться на другие должности.

В 2024 году пленный солдат ВСУ Дмитрий Ромаев рассказал, что бывшие заключенные насаждают в учебных частях ВСУ криминальную иерархию, из-за чего мобилизованные часто сбегают.