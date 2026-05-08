Ночь возмездия: «Искандеры» нанесли жесткий ответ за атаки по регионам РФ

Российские военные нанесли удар возмездия «Искандерами» по военным целям на Украине в ответ на очередной акт агрессии со стороны Киева. Какими были последствия и чем именно атаковали, рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

В ночь на 7 мая над российскими регионами были перехвачены 347 украинских беспилотников самолетного типа. По данным губернатора Тверской области Виталия Королева, в результате удара по Ржеву пострадали три пятиэтажных жилых дома. Взрывы прогремели и в Перми. Целью атаки стали промышленные объекты. Один из беспилотников попал в жилой многоквартирный дом, в результате чего была повреждена крыша здания.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что дроны для атаки по Тверской и Пермской областям были запущены с территории Украины. При этом для удара по пермским промышленным объектам были использованы самые дальнобойные аппараты. Вероятнее всего, были запущены БПЛА «Лютый», считает эксперт.

«В сторону Перми запускают дроны «Лютые» и им подобные с Украины, скорее всего, из Сумской и Харьковской областей», — уточнил он.

При этом в Минобороны России сообщили о жестком ответе на террористические атаки Киева.

«Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», — пояснили в ведомстве.

При этом удары были нанесены, в том числе с использованием комплексов «Искандер», а также была привлечена оперативно-тактическая авиация. Всего скопления живой силы и техники противника были обнаружены и поражены в 153 районах.

Одним из самых ярких эпизодов стал удар по крупному складу боеприпасов Вооруженных сил Украины в поселке Малая Даниловка Харьковской области. По объекту, который был размещен прямо среди жилой застройки, был нанесен удар ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер». Точное попадание привело к моментальной детонации боеприпасов.