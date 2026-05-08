География конфликта на Украине расширяется: у побережья Крыма кружат шведские самолеты-разведчики, а в Латвии загорелась нефтебаза. Как сообщает «Царьград», пока российские войска приближаются к Сумам и Запорожью, Киев готовится отдать «преступный приказ».

Приближение к Сумам и Запорожью

По информации украинских каналов, из Сум начали «тихо» эвакуировать госучреждения и архивы. Из госзданий выносят документацию, оформляют выезд семей чиновников, часть аппарата уводят на дистанционку. Бизнес закрывается и вывозит товар.

«Конечно, для видимости, может, даже оставят что-то, как в Покровске, для создания видимости "озеленения" и отмыва бюджетов. Организованной эвакуации для простых гражданских никто делать не будет. А окна для выезда могут закрыться быстро. Поэтому наш вам совет: не ждать команды и не ориентироваться на заявления, а действовать заранее, пока есть транспорт и не перерезана логистика», — пишет канал «Женщина с косой».

На запорожском направлении расширяется контроль ВС РФ к северу от Гуляйполя. В районе Доброполья началось движение на запад. По данным «Военной хроники», расстояние до Запорожья сократилось — менее 70 км.

В свою очередь, ВСУ снова атаковал территорию России с помощью беспилотников. Взрывы прогремели в Московской, Тверской, Пермской и Брянской областях. Кроме того, под удар снова попали Санкт-Петербург и Пермь.

Одновременно в воздухе над территорией Латвии были выявлены два истребителя Rafale и два истребителя F-16. Москва тем временем призвала максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву, в том числе по центрам принятия решений.

Взрыв в Латвии

Рига подтвердила поражение украинским беспилотником нефтебазы в Резекне. Утверждается, что пострадал только один резервуар для хранения топлива. В то же время в Сети появилось видео, на котором горит многоквартирный дом в Резекне.

«Удар ВСУ по Латвии — свидетельство беснования укронацизма. Банда, засевшая в Киеве, несет только разрушение и жрет себе подобных», — заявил военкор Юрий Котенок.

Отмечается, что сбивать такие дроны России нельзя — доказательства использования воздушного пространства страны НАТО для ударов по территории России должны быть неопровержимыми. Как отмечает «Военная хроника», этот момент настал, а использование территории Латвии как «безопасного коридора» для украинских БПЛА, атакующих Ленинградскую область, де-факто превращает Ригу в соучастника боевых действий.

Подготовка удара на 9 мая

Тем временем удар на 9 мая по регионам России помогают готовить шведские ВВС. В акватории Черного моря работают два самолета-разведчика: они мониторят Крым, а также отслеживают ситуацию вдоль побережья в районе Сочи и Туапсе.

Если Владимир Зеленский отдаст приказ об ударе по параду, центр Киева опустеет уже накануне — все лица, принимающие решения, уберутся куда подальше. Военкор Александр Коц считает, что даже удар «Орешником» может не дать практического выхлопа, но украинские власти получат возможность «вновь завопить на весь мир».