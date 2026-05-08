Бывший сотрудник французской разведки Николя Чинкуини прокомментировал историю с гибелью французских водолазов, заявив, что некоторые военные из Франции действительно присоединились к ВСУ. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее французские власти сообщили о гибели двух военных водолазов - Акселя Депланка и Бина Чена - во время учений в Анже. В российских СМИ появились предположения, что военные могли быть ликвидированы на Украине, после чего французские власти «придумали легенду про несчастный случай».

По предварительной информации, предоставленной французской прокуратурой, спасательный катер с пилотом и инструктором по дайвингу потерял связь с двумя водолазами. По сообщениям, два инструктора также слышали крики о помощи. Затем инструктор по дайвингу провел поиски и обнаружил полость под мостом, «о существовании которой ни один из дайверов не знал», сообщало издание 20minutes.

Именно в этой полости, расположенной на глубине примерно в шесть метров, спасатели позже обнаружили 30-летнего Чена и 24-летнего Депланка. Оба военных скончались в местной больнице. Прокуратура начала расследование по факту непредумышленного убийства. Снаряжение, которое использовали водолазы, проанализируют эксперты.

Французские власти заявили, что военные погибли вечером 4 мая. «Аргументы и факты» обратили внимание, что в ночь на 5 мая был нанесен удар по военной портовой инфраструктуре в Одессе.

По словам Чинкуини, некоторые члены Иностранного легиона Франции находятся на Украине «в своего рода «командировке» с гарантией восстановления в должности по ее окончании». Также он считает, что на Украине присутствуют французские «агенты под прикрытием». В то же время Чинкуини усомнился, что двое французских водолазов погибли в Одессе.

«Я видел информацию об этом. Стечение обстоятельств тревожное, но пока я не склонен верить в версию о смерти в Одессе», - подчеркнул он.

Бывший разведчик добавил, что французские власти подробно описали обстоятельства трагедии. По его мнению, если бы они солгали, то пошли бы на очень большой риск.