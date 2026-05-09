В Минобороны заявили об ударах в ответ на нарушения перемирия со стороны ВСУ

Вооруженные силы РФ в условиях нарушений перемирия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) действовали зеркально, нанося ответные удары.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в канале в мессенджере «Макс».

«Наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в республиках Крым, Адыгея и Чеченской Республике, Пермском, Ставропольском и Краснодарском краях, Тульской, Калужской, Смоленской, Орловской, Московской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областях», — сказано в сообщении.

Российские военные продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях, отметили в оборонном ведомстве.

По его данным, ВСУ совершили 1173 обстрела позиций ВС РФ, нанесли 7151 удар с использованием беспилотников, также были предприняты 12 атак позиций российских подразделений.