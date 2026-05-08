Массированная атака ВСУ 8 мая: сотни дронов, пожары и разрушения

Несмотря на объявленный Киевом «режим тишины», сегодня ночью 16 регионов России подверглись атакам беспилотников. Какие области оказались под ударом, в материале «Рамблера».

Напомним, что Владимир Зеленский объявил «режим тишины» с полночи 6 мая. Он сообщил, что украинские власти будут «действовать зеркально, начиная с указанного момента». При этом по решению президента Владимира Путина на 8-9 мая было объявлено перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне.

По данным Минобороны России, сегодня ночью, 0.00 мск до 7.00 мск, средствами противовоздушной обороны были сбиты 264 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Атак подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тульская, Ульяновская и Ярославская области. Также дроны самолетного типа были сбиты над территориями Краснодарского края, Крыма, Татарстана, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении на сайте российского военного ведомства.

Ростовская область

В результате атаки Вооруженных сил Украины на Ростовскую область есть разрушения в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону, а также в Мясниковском районе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

По словам главы области, жертв нет. Однако в селе Чалтырь Мясниковского района получили повреждения 20 частных домов и три автомобиля.

«Также в Мясниковском районе в Юго-Восточной промзоне в результате падения ракеты произошло возгорание складских помещений, обрушение здания склада. В настоящий момент возгорание локализовано», — рассказал губернатор.

Разрушения есть и в Таганроге, там поврежден гараж. А в Ростове-на-Дону повреждены остекление и газовая труба в жилых домах, грузовой автомобиль, загорелось дерево, возник пожар и в административном здании. В Батайске также повреждены кровля и окна хозяйственной постройки.

Москва

Сегодня ночью после объявленного Россией перемирия, на которое Украина обещала ответить «зеркально», была атакована Москва. По данным мэра столицы Сергея Собянина, беспилотники летели к столице в течение нескольких часов.

В частности, в 0:39 мск градоначальник сообщил в своем канале на платформе Max, что «силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву».

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил Сергей Собянин.

Около часа ночи были сбиты еще пять дронов. А через 20 минут число перехваченных БПЛА достигло тринадцати. В итоге к 8 утра было уничтожено 27 беспилотников.

Севастополь

В Севастополе воздушная тревога была объявлена с 02:24. Силы ПВО отражали атаку украинских беспилотников, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, сбито 4 БПЛА в районе Северной стороны и Фиолента. (…) Никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — пояснил глава Севастополя.

Пермский край

Также атаке дронов подверглись промышленные площадки Пермского края. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Все оперативные службы работают на месте. Проведена эвакуация сотрудников. По предварительной информации жертв и пострадавших нет. В регионе продолжает действовать режим «Беспилотной опасности». Работает оперативный штаб», — уточнил он.

Губернатор также призвал местных жителей в случае включения локальных систем оповещения направляться в укрытие: подвалы и цокольные этажи домов и капитальных строений, подземные переходы и парковки, первые этажи подъездов многоквартирных жилых домов.

Напомним, что накануне ночью дежурные средства ПВО перехватили 347 украинских беспилотников.