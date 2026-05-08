Балтийский флот получил малый ракетный корабль "Буря" проекта "Каракурт"

Балтийский флот в преддверии праздника получил новый малый ракетный корабль "Буря" проекта "Каракурт". Торжественная церемония подъема Андреевского флага прошла в Балтийске.

Во время целой серии испытаний экипаж оценил возможности "Бури". Корабль оснащен крылатыми ракетами "Калибр", зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М", а также современным радиотехническим и противодиверсионным вооружением.

Он может действовать как в составе боевых кораблей, так и автономно.