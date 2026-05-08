Беспилотники ударили по промышленным площадкам Пермского края
Промышленные площадки Пермского края подверглись атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
По его словам, на местах работают оперативные службы. Сотрудников предприятий эвакуировали. Предварительно, пострадавших нет.
В регионе продолжает действовать режим «Беспилотная опасность». Также работает оперативный штаб.
Губернатор призвал жителей в случае включения локальных систем оповещения направляться в укрытия. В качестве укрытий власти рекомендуют использовать подвалы и цокольные этажи зданий, подземные переходы, парковки и первые этажи подъездов многоквартирных домов.
Накануне на крыше многоквартирного жилого дома на юге Перми произошел взрыв на фоне объявленной в городе угрозы атаки БПЛА. По информации журналистов, всего в здании 17 этажей и четыре подъезда. В результате удара на шести верхних этажах выбило стекла.