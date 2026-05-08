Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт «Мадьяр» Броуди и его приближенные выдали за удар по российским тыловым объектам видео с атакой на пустые здания. Об этом заявил российский сенатор Дмитрий Рогозин в Telegram-канале.

«Сразу хочу сказать, что противник ударил по пустующим зданиям, пострадавших среди бойцов ЦСН "Барс-Сармат" нет», — подчеркнул сенатор, командир Центра специального назначения беспилотных систем «Барс-Сармат».

Согласно украинскому докладу, удар был нанесен по одной из «самых опасных» беспилотных структур российской армии в глубь территорий Запорожской области на побережье Азовского моря. Противник предположил, что ему удалось поразить пункт временной дислокации, а также мастерские, в которых производились и оснащались БПЛА, РСЗО и средства РЭБ.