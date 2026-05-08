Удар по Европе — Трамп начал сокращать воинский контингент США

Президент США Дональд Трамп усилил давление на европейских союзников после их отказа поддержать американо-израильскую операцию против Ирана. На этом фоне он распорядился сократить американский военный контингент в Германии на 5 тысяч человек или больше, следует из материала ТАСС.

© Московский Комсомолец

По данным агентства, Трамп также не исключил вывода американских войск из Италии и Испании. Готовность принять военнослужащих, которых могут перебросить из Германии, уже выразили президенты Литвы и Польши.

Американское военное присутствие в Европе остается одним из ключевых элементов системы безопасности НАТО. В 2026 году, по данным Европейского командования США, на континенте находятся около 80 тысяч американских военных. США располагают в Европе 31 постоянной базой и 18 другими крупными военными объектами. Часть из них одновременно используется структурами НАТО.

Угроза США — новая суперсила может занять место Вашингтона после провала Трампа в Иране

Основная инфраструктура сосредоточена в Центральной Европе. Непостоянные объекты США расположены в Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции и на Кипре. Их используют для учений, ротации подразделений и специальных операций.

Резкое обострение между США и европейскими союзниками произошло после начала 28 февраля 2026 года американской военной операции против Ирана. Европейские страны не поддержали действия Вашингтона и отказались отправлять войска.

Италия, Испания и Франция, по данным ТАСС, также отказали США в использовании своих баз и воздушного пространства. После этого Трамп публично раскритиковал партнеров по НАТО.

Американский президент заявил о намерении сократить контингент в Европе. Он также дал понять, что США будут защищать прежде всего тех союзников, которые больше других тратят на оборону.

При этом действующий закон об оборонном бюджете США на 2026 финансовый год ограничивает сокращение войск в Европе. Без дополнительного обоснования численность контингента нельзя опускать ниже 76 тысяч человек.

Самая крупная группа американских военных в Европе размещена в Германии. Сейчас там находятся около 38 тысяч военнослужащих США.

На территории ФРГ у американской армии около 20 крупных объектов. Главные из них — авиабазы Рамштайн и Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Рамштайн считается крупнейшей американской военной базой за пределами США. Она служит главным логистическим узлом для переброски войск, техники и грузов на Ближний Восток, в Африку и Восточную Европу.

По данным американских аналитических центров, ежегодное содержание контингента и военной инфраструктуры в Германии обходится более чем в 3 миллиарда долларов. Около 1 миллиарда долларов из этой суммы оплачивает Германия.

Для местных регионов американские базы остаются крупными работодателями. Они дают рабочие места в сфере обслуживания, строительства и технической поддержки.

Во время холодной войны численность американских войск в Европе была значительно выше. В конце Второй мировой войны на континенте находились почти 1,9 миллиона американских солдат.

К 1946 году их число сократили до 290 тысяч. Основная часть была размещена в американской оккупационной зоне в Германии.

В начале 1950-х годов на фоне усиления холодной войны президент США Гарри Трумэн решил увеличить контингент в Европе до 220 тысяч человек. Главные силы разместили в ФРГ, которую тогда рассматривали как вероятную линию столкновения НАТО и Организации Варшавского договора.

Максимальной численности американский контингент достиг в 1957 году. Тогда в Европе находились 438,9 тысячи военнослужащих США.

После окончания холодной войны присутствие США резко сократилось. В 1990-е годы численность американских военных в Европе снизилась с 315 тысяч до примерно 100 тысяч к началу 2000-х.

При администрации Барака Обамы в 2013–2016 годах США закрыли 15 военных баз в Европе. Количество военнослужащих тогда сократилось с 70 тысяч до 67 тысяч.

После событий на Украине в 2014 году США начали размещать дополнительные силы в восточноевропейских странах на ротационной основе. К 2020 году общий контингент достигал примерно 75 тысяч человек.

В 2020 году Трамп уже заявлял о намерении вывести часть войск из Европы. Тогда речь шла примерно о 12 тысячах военнослужащих из Германии. Однако после прихода к власти Джо Байдена этот процесс был остановлен.

Отдельный вопрос касается новых американских вооружений в Германии. 3 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц дал понять, что США пока не будут размещать в стране наземные ракеты средней дальности Tomahawk и современные гиперзвуковые ракеты.

Договоренность о таком размещении была достигнута в 2024 году при администрации Байдена. Поставки планировалось начать в 2027 году. Мерц объяснил задержку тем, что эти вооружения сейчас нужны самим вооруженным силам США.