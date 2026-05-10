Названа новая страна переброски для военных США в Европе

Президент США Дональд Трамп допустил переброску части американского военного контингента из Германии в Польшу. По словам главы Белого дома, Варшаве «бы это понравилось». Ранее президент Польши Кароль Навроцкий выразил готовность лично добиваться от Трампа перебазирования американских солдат в республику. Как отмечают эксперты, таким образом президент США хочет продемонстрировать свою значимую роль в Европе, а также укрепить геополитические позиции на фоне ситуации вокруг Ирана.

Президент США Дональд Трамп на фоне разногласий с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем допустил переброску части американского военного контингента из Германии в Польшу. Так глава Белого дома ответил на вопрос журналиста, который поинтересовался, направят ли США свои войска в Польшу или в «какие-то другие страны на восточном фланге» НАТО в случае вывода американского контингента из ФРГ.

«Ну Польше бы это понравилось. У нас с Польшей отличные отношения. У меня с президентом (Каролем Навроцким. — RT) отличные отношения. Если помните, я поддержал его кандидатуру, и он победил. Он сильно отставал, но победил. Он отличный боец. Он отличный парень. Мне он очень нравится. Так что такая вероятность (передислокации американских войск из ФРГ в Польшу. — RT) существует», — отметил Трамп.

Ранее президент Польши Навроцкий выразил готовность лично добиваться от Трампа перебазирования американских солдат в республику. Он объявил, что будет стараться «заинтересовать Трампа, чтобы эти солдаты оставались в Европе».

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «катастрофической тенденцией» решение о выводе из ФРГ 5 тыс. американских военнослужащих. По его словам, «наибольшую угрозу» трансатлантическому сообществу представляют не внешние враги, а продолжающееся разрушение НАТО.

Американские планы

На прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет распорядился вывести 5 тыс. американских военнослужащих из Германии. По словам помощника военного министра США по связям с общественностью Шона Парнелла, ожидается, что вывод войск будет завершён в течение следующих 6—12 месяцев.

По данным СМИ, в Германии в настоящее время дислоцировано около 38 тыс. американских военнослужащих. Это крупнейший контингент Вооружённых сил США в Европе. При этом в Польше находятся 10 тыс. американских военных. В Варшаве уже неоднократно говорили о желании расширить это присутствие.

Как отмечает The New York Times со ссылкой на источники, Соединённые Штаты частично выводят войска из ФРГ в наказание за критику «стратегии Трампа со стороны чиновников самого высокого уровня» и слабую помощь в конфликте на Ближнем Востоке.

«Ситуация может сильно поменяться»

Как отмечают эксперты, если передислокация 5 тыс. американских военных в Польшу из Германии действительно произойдёт, это будет скорее «политическим символом».

«Ведь принципиально никакого военного значения такая мера иметь не будет. Но Польша очень хочет воспользоваться возможностью «подпитаться» Вооружёнными силами США. В этом смысле Варшава согласится на любое предложение Соединённых Штатов, даже не дочитав его до конца. Потому что польское руководство очень хочет доказать своё лидерство в Европе за счёт укрепления военных связей с США», — заявил доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви в комментарии RT.

Он также не исключил, что возможная передислокация американских войск из ФРГ в Польшу может усугубить и без того натянутые отношения Берлина и Вашингтона.

«Для Германии это будет сложным моментом, поскольку она понесёт как репутационные, так и экономические потери. Однако, куда бы ни были перемещены 5 тыс. военных, очевидно, что вся эта ситуация создана США, чтобы немцы в следующий раз задумались, когда решат не поддержать в чём-либо американские власти, как это произошло на Ближнем Востоке», — считает Леви.

Между тем руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов допускает, что американский контингент может быть перемещён в Польшу не полностью.

«Очевидно, что Мерц не самый любимый европейский политик Трампа. Глава Белого дома регулярно отпускает всякие шуточки и при личной встрече с ним, и в соцсетях. Но, будучи прагматичным политиком, Трамп понимает, что, пока ядерное оружие Соединённых Штатов находится на территории ФРГ, там постоянно будут присутствовать американские военные, даже если сейчас их количество будет сокращено», — пояснил собеседник RT.

При этом, как он полагает, Варшава хочет заработать «на новой порции военнослужащих США», поэтому и агитирует Трампа перенаправить часть войск из ФРГ именно в Польшу.

«Поляки спят и видят, как получают дополнительные кредиты от НАТО на обслуживание 5 тыс. новых американских военных. То есть для польских властей это сугубо коммерческий проект. Для этой же бизнес-цели раскручивается и миф о пресловутой «российской угрозе». Варшава лоббирует усиление напряжения на восточном фланге Североатлантического альянса, потому что таким образом может получить для себя выгоду. К тому же Варшава хочет закрепить за собой статус условной столицы восточного фланга НАТО, чтобы клянчить деньги у США и НАТО было ещё проще», — сказал Михайлов.

По его словам, на фоне неудачной для Соединённых Штатов операции против Ирана Трамп хочет укрепить свои позиции в геополитическом смысле.

«Он демонстрирует, что может с лёгкостью перемещать американских военных по всей Европе или же выводить часть войск, единолично принимать решения без оглядки на руководство европейских стран, особенно Германии. Действующий глава Белого дома хочет показать себя хозяином в ЕС. Хочет — передислоцирует американских военных, хочет — высылает», — отметил Михайлов.

Он также обратил внимание на то, что, поскольку вывод военных займёт какое-то время, планы Трампа относительно этих контингентов могут существенно поменяться.