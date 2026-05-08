Украина отчаялась нанести России поражение на поле боя, поэтому перед Днем Победы решила перейти к терроризму. Об этом пишет итальянское издание AntiDiplomatico (AD).

"По мере приближения 9 Мая существует риск того, что символы и празднования станут новыми фронтами конфликта, особенно в области, где побежденная Украина решила разыграть карту терроризма", — говорится в публикации.

По мнению авторов, эти шаги противоречат позиции Украины, которая выставляла себя жертвой конфликта.

Россия объявила одностороннее перемирие на 8 и 9 мая 2026 года в связи с празднованием Дня Победы. Соответствующее решение принял президент Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский официально не принял российское предложение. Вместо этого он объявил собственный "режим тишины" 5-6 мая.

4 мая Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Ереване пригрозил, что на праздновании Дня Победы в Москве 9 мая могут появиться украинские дроны.