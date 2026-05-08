Угроза США — новая суперсила может занять место Вашингтона после провала Трампа в Иране

США не предпринимают реальных шагов к уходу с Ближнего Востока, несмотря на заявления президента Дональда Трампа о возможном прекращении военных действий против Ирана. Об этом aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

По словам Перенджиева, высказывания Трампа о том, что Ирану якобы понадобится 20 лет на восстановление страны даже при немедленном уходе США, расходятся с практическими действиями Вашингтона в регионе. Эксперт отметил, что Ормузский пролив остается заблокированным. Кроме того, по его словам, американские военные базы не получили команду на вывод войск.

Перенджиев считает, что заявления о возможном уходе США пока остаются только сигналами. Реального движения в этом направлении, по его оценке, не происходит.

Он также допустил обратный сценарий. По мнению собеседника издания, Белый дом может не сокращать присутствие, а готовить скрытую переброску дополнительных сил на Ближний Восток.

Отдельно Перенджиев связал риторику Трампа с попыткой проверить реакцию арабских государств Персидского залива. По его словам, Вашингтону важно понять, готовы ли эти страны действовать более самостоятельно и можно ли подтолкнуть их к активному участию в конфликте с Ираном на стороне США.

В этом контексте эксперт напомнил о прежней идее создания «Ближневосточного НАТО». В такой схеме, как считает Перенджиев, арабским странам и Израилю отводится роль ведомых участников, тогда как США сохраняют за собой управление всей конструкцией.

Ранее журнал The National Interest сообщил, что иранские ракеты с тепловым наведением стали серьезной проблемой для Военно-воздушных сил США. Издание Politico также писало, что жесткая риторика Трампа в отношении Ирана может осложнить прекращение войны.