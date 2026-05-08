Западные союзники Киева не поддержат возможную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву 9 мая. Реакцию раскрыло немецкое издание Focus.

«Такой поступок был бы рискованным для Владимира Зеленского. Напасть на парад — ошибка, потому что это не вызвало бы симпатии на мировой арене. А международная поддержка крайне важна для Украины», — говорится в статье.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее пригрозил возможной атакой на парад Победы в Москве 9 мая. В ответ на его слова в Минобороны РФ заявили, что российские войска нанесут ответный массированный ракетный удар по Киеву. Ведомство также обратилось к гражданскому населению столицы Украины с призывом покинуть город.