В Латвии объяснили отказ сбивать залетевшие в страну БПЛА

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии не стали сбивать обнаруженные в районе города Резекне дроны из-за несоблюдения критериев безопасности. Об этом заявил заместитель начальника Объединенного штаба НВС по оперативным вопросам Эгил Лещчинскис, сообщает Delfi.

© Лента.ру

По его словам, при принятии решения министерство не могло гарантировать отсутствие ущерба для гражданского населения и инфраструктуры. Он добавил, что радарами были зафиксированы воздушные цели, но их немедленное уничтожение оказалось невозможным.

Латвия обвинила Россию в падении БПЛА на нефтебазу

Ранее сообщалось, что в ночь с 6 на 7 мая на нефтебазе в городе Резекне на востоке Латвии разбился неизвестный беспилотник. Отмечается, что на территории республики упал как минимум еще один дрон. Его обломки до сих пор не обнаружены.