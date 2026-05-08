СМИ рассказали о ситуации в Ормузском проливе после обмена ударами Ирана и США

Иранский государственный телеканал Press TV передает, что обстановка в стратегически важной акватории Ормузского пролива и на прилегающих к нему островных и прибрежных территориях Исламской Республики стабилизировалась.

Согласно заявлению, кризисная фаза, связанная с открытым военным столкновением и обменом ударами с Военно-морскими силами США, завершилась, и ситуация вернулась в нормальное русло.

Ранее иранское военное командование официально обвинило американскую сторону в вероломном нарушении ранее установленного режима прекращения огня посредством нанесения ударов по ряду иранских районов. В ответ вооруженные силы Ирана провели силовую акцию возмездия, атаковав американские корабли.

Напомним, иранское информационное агентство Tasnim, ссылаясь на собственные источники, распространило экстренное сообщение о нанесении комбинированного удара по боевым кораблям Военно-морских сил США.

Ранее сообщалось, что США и Израиль атаковали базу ВМС Ирана.