Украинские войска, несмотря на объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы, продолжили массированные обстрелы позиций и гражданских объектов, по этой причине российская армия ударила в ответ, сообщило Минобороны.

Украинская сторона проигнорировала перемирие, продолжив атаки, указало ведомство в Max.

Вооруженные силы Украины нанесли 153 артиллерийских удара по российским позициям и совершили 887 атак с использованием беспилотников. В зоне проведения специальной военной операции было зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня со стороны Киева.

Системы противовоздушной обороны России сбили 396 воздушных целей вне зоны спецоперации, включая 390 дронов и шесть ракет «Нептун».

Массированная атака ВСУ 8 мая: сотни дронов, пожары и разрушения

В ответ на эти действия Вооруженные силы России нанесли удары по огневым позициям противника, поразив артиллерию, пункты управления и места запуска беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования Дня Победы. Режим прекращения огня в зоне проведения специальной военной операции начался в полночь 8 мая.