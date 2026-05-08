Иранские силы обстреляли американские военные корабли в Ормузском проливе

Иранские военные нанесли ракетный удар по американским военным кораблям, которые пытались атаковать иранский нефтяной танкер в Ормузском проливе. Об этом сообщает государственное агентство Исламской республики IRIB, указывая на то, что «вражеские подразделения подверглись обстрелу иранскими ракетами и были вынуждены отступить после получения повреждений». На данный момент американская сторона не предоставила комментариев по поводу инцидента.

В дополнение к этому, ранее в регионе были зафиксированы случаи сбития беспилотников над портовым городом Бендер-Аббас. Также жители сообщили о нескольких громких взрывах в районе порта Бехман и прилегающих доков на острове Кешм.

США нанесли удары по порту Кешм и городу Бендер-Аббас в Иране

По последним данным, США ответили на иранские действия, нанеся удары по иранским портам на острове Кешм и в Бендер-Аббасе. Однако, как сообщает Fox News, высокопоставленный американский чиновник отметил, что эти атаки «не означают возобновления войны». Ситуация остается напряженной, и международное сообщество внимательно следит за развитием событий в этом стратегически важном регионе.

