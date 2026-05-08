СМИ: американские удары по Ирану не означают возобновления конфликта

Корреспондент телеканала Fox News Дженнифер Гриффин, ранее сообщившая о нанесении американскими военными ударов по иранским объектам на острове Кешм и в городе Бендер-Аббас, теперь приводит уточняющую информацию от своего источника в администрации США.

По словам высокопоставленного чиновника, данная военная акция не является сигналом к возобновлению полномасштабного конфликта с Ираном и представляет собой ограниченную операцию.

Официальные представители Пентагона и Белого дома данную информацию пока не комментировали.

США нанесли удары по порту Кешм и городу Бендер-Аббас в Иране

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.