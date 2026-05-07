Стало известно, сколько Иран может выдержать при морской осаде

ЦРУ предполагает, что Ирану под силу выдержать 3-4 месяца морской осады портов страны силами ВМС США. Издание The Washington, получившее в распоряжение документ разведслужбы, отмечает, что Тегеран в течение указанного срока будет способен избежать серьезных экономических проблем.

"Это вызывает новые вопросы по поводу оптимизма президента США Дональда Трампа насчет окончания войны", - указывает издание.

По данным журналистов, Иран хранит часть нефти прямо на борту танкеров, а также сокращает объемы добычи на нефтескважинах, но сохраняет их работоспособность. Кроме того, собеседник WP из числа американских чиновников предположил, что доклад ЦРУ недооценивает экономическую устойчивость Тегерана. По его мнению, если иранцам удастся наладить поставки нефти наземными путями, это поможет им частично компенсировать потери, связанные с блокадой портов Ирана.

Ранее телеканал Al Arabiya, ссылаясь на источники в Пакистане, сообщил, что Тегеран и Вашингтон договорились о том, что блокада Исламской Республики будет ослаблена взамен на пошаговое возобновление судоходства в Ормузском проливе.