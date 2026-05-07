«Радиостанция Судного дня» передала первое сообщение за три дня

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная также как «радиостанция Судного дня» и The Buzzer («Жужжалка»), после трехдневного затишья передала новое короткое сообщение. Об этом пишет отслеживающий активность станции Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Активность станции была зафиксирована в четверг, 7 мая, в 19:06 мск. По традиции, трансляция содержала набор букв и цифр, а также слово «рифмоплет».

«НЖТИ 31667 РИФМОПЛЕТ 9472 5163», — отмечалось в сообщении.

Напомним, что время от времени радиостанция передает от 2 до 24 сообщений за сутки, но иногда замолкает на несколько дней.

Так, 23 апреля «Жужжалка» активировалась 8 раз, передала в эфир слова «феуншоглев», «ребристый», «россопик», «божеский», «майнокурс», «алиментный», «люсоштоф», «ассамблея», «возостем».

«Радио Судного дня» передало сигнал «минусовый»

В мае станция молчала практически трое суток — передала два сообщения 4 мая и приостановила вещание.