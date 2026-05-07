Президент Финляндии оценил желание США вывести войска из Германии

Стубб: чем сильнее немецкая армия, тем безопаснее Европа
Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал желание США вывести военный контингент из Германии.
Его слова приводит Yle.
«Чем сильнее немецкая армия, тем безопаснее будет Европа. <...> Нам нужно задаться вопросом, соответствует ли политика США в отношении России интересам Европы, или же наши интересы расходятся», — сказал Стубб.
Он также добавил, что если ответ будет «нет», то Евросоюзу и США было бы полезно скоординировать свои позиции по отношению к РФ.
В конце апреля президент США сообщил, что Вашингтон может сократить американский военный контингент на территории Германии.
В Германии назвали вывод войск США ударом по муниципалитетам
2 мая телеканал CBS News сообщил, что США выведут около пяти тысяч военнослужащих из Германии в течение года. По состоянию на декабрь 2025 года на военных базах в ФРГ были размещены более 36 тысяч американских военных и еще почти 1,5 тысячи резервистов.