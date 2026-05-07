В Латвии объяснили, почему не стали сбивать дроны в Резекне

В Латвии заявили, что не стали сбивать дроны, которые прилетели со стороны Украины в Резекне, из-за опасений, что их осколки могут повредить гражданам или инфраструктуре страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Delfi.

Как заявил заместитель начальника Объединенного штаба по оперативным вопросам вооруженных сил Латвии Эгилс Лещинскис, беспилотники не стали сбивать, так как не были соблюдены все критерии безопасности. Хотя радар вовремя обнаружил летевшие со стороны Украины дроны, военные не были уверены, что их перехват не причинит вреда.

К этим словам присоединился Министр обороны Латвии Андрис Спрудс. Он уточнил, что для перехвата беспилотников в населенном районе должны быть соблюдены определенные условия.

Лещинскис также добавил, что пока не установлено, что за дроны залетели на территорию страны.

«Мы дождемся результатов расследования, опознаем обломки, тогда сможем сказать с уверенностью», — заявил он.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Россия несет ответственность за падение БПЛА на одну из латвийских нефтебаз.