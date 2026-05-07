Минобороны: ВС РФ прекратят боевые действия в зоне СВО с 8 до 10 мая

С 8 по 10 мая все группировки российских войск прекратят боевые действия в зоне проведения специальной военной операции (СВО), включая удары по местам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и объектам, связанным с военно-промышленным комплексом в глубине территории страны, в связи с объявленным перемирием. Об этом в четверг, 7 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

© Вечерняя Москва

Представители ведомства призвали Украину последовать объявленному перемирию и предупредили, что российские подразделения дадут адекватный ответ при нарушении Вооруженными силами Украины (ВСУ) перемирия в зоне СВО и попытках нанесения ударов по населенным пунктам.

Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что нанесут массированный удар по центру Киева в случае попыток сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве.

— Еще раз предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город, — передает Telegram-канал ведомства.

6 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в случае, если руководство Украины реализует свои преступные замыслы в дни празднования Победы, российские войска нанесут удары по территории страны, в том числе по центрам принятия решений.