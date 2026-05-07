В Киеве назвали даты вероятного ракетного удара РФ

В Министерстве внутренних дел Украины ожидают массированного ракетного удара по столице в период с 10 по 11 мая.

Как сообщает украинское издание «Телеграф» со ссылкой на информированный источник в ведомстве, в Киеве пока не планируют вводить дополнительные меры безопасности непосредственно в День Победы.

«Пока нам ничего не говорили. Только отмечали, что 10–11 может произойти массированный удар по Киеву», — приводит издание слова своего собеседника. Официально руководство МВД Украины данную информацию не комментировало.

Напряженная ситуация вокруг праздничных дат возникла после того, как Министерство иностранных дел России направило иностранным дипмиссиям и представителям международных организаций ноты с призывом покинуть город. В документе подчеркивалось, что в случае реализации Киевом планов по срыву парада в Москве, российские Вооруженные силы нанесут массированный удар, в частности по центрам принятия решений. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что данные предупреждения следует воспринимать со всей серьезностью, так как Москва намерена дать «неизбежный ответ на агрессию».

Стала известна реакция ЕС на призыв Москвы эвакуировать дипломатов из Киева

На текущий момент иностранные представительства в Киеве официально заявили, что не намерены менять численность своих миссий или проводить эвакуацию.