Путь на Славянск: военкор рассказал о боях в центре Рай-Александровки

Военкор Юрий Котенок заявил, что российские войска атакуют позиции ВСУ в центре и на востоке села Рай-Александровка на славянском направлении. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным Котенка, бои, в частности, идут в районе Партизанской улицы. Военкор добавил, что ВС РФ удалось взять под контроль часть укрепленного района на высотах у восточной части Рай-Александровки.

Также Котенок заявил, что российские силы продвигаются в селе Кривая Лука, расположенном поблизости от Рай-Александровки. По его информации, ВС РФ вытеснили ВСУ из центра села.

Рай-Александровка считается важным оборонительным узлом ВСУ на славянском направлении. По мнению военных экспертов, контроль над селом поможет продвижению ВС РФ к Славянску и Краматорску, а также к городу Николаевка.