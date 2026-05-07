«Хороший результат»: в России оценили ликвидацию «элитных» наемников ВСУ

Потеря даже небольшой группы военных водолазов для ВСУ является крайне чувствительным уроном. Как сообщает aif.ru, об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее стало известно, что в результате ракетно-дронового удара по порту Одессы пропали без вести двое французских наемников. По информации военных каналов, инцидент произошел в момент погружения водолазов — с высокой долей вероятности оба специалиста погибли.

Как отметил Дандыкин, такие подразделения — «элитные». Их достаточно немного, а сами по себе части противодиверсионной службы малочисленны.

«Подготовка там — и по здоровью, и по морально-психологическим качествам — очень высокая. Поэтому даже если пару таких специалистов где-то ликвидировали — это уже хороший результат. Вероятно, они выполняли задачу по обследованию водоема на случай наших подводных диверсантов, проникновений, обследовали корпуса судов — мало ли, мину кто прикрепил», — заявил военный эксперт.

Дандыкин напомнил, что Украина тоже располагала серьезными подразделениями боевых пловцов, но их практически полностью «проредили» в ходе СВО, еще во время боев за остров Змеиный в 2022 году.