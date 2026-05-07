Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов назвал приоритетные цели для удара по Украине в случае провокаций на 9 мая. В беседе с aif.ru он заявил, что если Вооруженные силы республики (ВСУ) попытаются сорвать празднование Дня Победы, «Киеву достанется так, что он будет гореть потом ясным пламенем сутки».

«Цели однозначные. Скорее всего, это будет Администрация президента Украины. Это будет ГУР. Это будут службы безопасности и полиция, в том числе Национальная гвардия, командные пункты и штабы, и обязательно — Генеральный штаб», — сказал Попов.

По его мнению, все украинские военизированные структуры специального назначения будут атакованы одновременно.

Ранее в Министерстве обороны России предупредили, что Вооруженные силы РФ нанесут ответный массированный ракетный удар по Киеву, если украинская сторона попытается сорвать празднование 9 Мая.