Опубликована карта маршрутов украинских дронов через ЕС в Россию

Корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал, что за последние месяцы наметился четкий маршрут полетов украинских беспилотников через территорию Европы в сторону России. Он составил карту, которая связывает серию инцидентов в приграничных странах ЕС.

Хроника стартует 23 марта в Литве, когда дрон обнаружили на озере Лависас в 20 километрах от границы с Белоруссией. Через два дня произошел инцидент с двумя дронами: один аппарат взорвался у села Доброчина в Латвии, а другой ночью врезался в трубу электростанции в эстонской Нарве. Позже, 1 апреля, обломки очередного беспилотника нашли в Резекненском крае Латвии.

Самая масштабная активность была зафиксирована 3 мая во время атаки на Приморск в Ленинградской области. Тогда военные ведомства расположенных неподалеку Латвии, Эстонии и Финляндии одновременно объявили тревогу. Латвийская сторона официально подтвердила, что объекты двигались с юга на север вдоль восточной границы республики. Завершилась эта серия 7 мая инцидентом в районе нефтебазы в латвийском Резекне.

Как заявил Коц, если соединить все эти точки на карте, получается прямая линия от севера Украины через восточную кромку Латвии и юго-восток Эстонии с выходом в Финский залив. Этот путь ведет прямо к российским портам Приморск и Усть-Луга. Аналитики называют этот маршрут «балтийским коридором», о существовании которого заговорили еще в марте после первых ударов по портовой инфраструктуре.