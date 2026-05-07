Латвия обвинила Россию в падении БПЛА на нефтебазу

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня считает ,что Россия якобы несет ответственность за падение БПЛА на одну из нефтебаз республики. Ее слова приводит «Sputnik Латвия».

© Global look

Принадлежность беспилотника, упавшего на нефтебазу, пока неизвестна, но это, по словам политика, и не столь важно, поскольку «нужно помнить», что «агрессором» является Россия.

Как уточнила премьер-министр, она все еще ждет объяснений от ответственных ведомств. Кроме того, Силиня планирует предоставить Центру кризисного управления больше полномочий.

7 мая в Минобороны России сообщили, что средствами радиотехнической разведки 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил в воздушном пространстве Латвии были обнаружены шесть беспилотников.

Чуть позже пять из них пропали в районе города Резекне на востоке республики, шестой дрон сбили российские силы ПВО уже на территории РФ.

По данным Telegram-канала SHOT, БПЛА запускались с территории Житомирской области Украины и двигались по той же траектории, как и во время атак на Ленинградскую область в марте.

Раскрыто место запуска дронов, упавших на территории Латвии

Ранее военный РФ рассказал, что ВСУ начали применять датчики движения для наведения БПЛА.