ВС РФ удалось прорваться в село под Красным Лиманом

Российские подразделения смогли прорваться в северную часть села Старый Караван. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

По его словам, военнослужащие группировки войск «Юг» постепенно продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации восточнее и северо-восточнее.

«В северную часть Старого Каравана ВС РФ вошли из лесного массива», — сообщил он.

Военкор отметил, что российские военные также продвинулись в направлении начала канала Северский Донец – Донбасс в районе станции Брусин и села Брусовка.

«Севернее станции Брусин наши подразделения атакуют в направлении Щурово, обходя Красный Лиман юго-западнее», - отметил он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска улучшили свои позиции в Красном Лимане и продолжают двигаться в сторону канала Северский Донец - Донбасс.