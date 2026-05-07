Новости СВО сегодня: потери Киева у Гуляйполя и как дрон подвел ВСУ

В четверг, 7 мая, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинских дронов и о попытке ВСУ атаковать Россию через Латвию. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

«Град» уничтожил базу украинских дронов

Российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Объект был обнаружен в районе села Верхняя Терса во время воздушной разведки.

Разведывательный дрон зафиксировал момент подвоза оборудования и аппаратуры к замаскированному укрытию, в котором находились операторы украинских ударных дронов. После подтверждения цели координаты были переданы артиллерийским подразделениям группировки войск «Восток».

Для ликвидации объекта был задействован расчет реактивной системы залпового огня «Град». Артиллеристы нанесли по цели удар 122-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. В результате пункт управления БПЛА был полностью разрушен.

«Молния-2» ликвидировала скрытый миномет ВСУ

Расчет ударного беспилотника «Молния-2» уничтожил минометную позицию ВСУ на херсонском направлении, рассказали в Минобороны России. Объект был обнаружен подразделениями 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр».

Во время разведки операторы дронов заметили замаскированный миномет, который ВСУ расположили между заброшенными строениями. Для поражения цели был применен беспилотник самолетного типа «Молния-2». Точным попаданием ударного дрона огневая позиция была разрушена, а само орудие выведено из строя.

Ликвидация в лесах

Операторы беспилотников группировки войск «Восток» сорвали попытку перегруппировки и ротации сил ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Разведка зафиксировала группы украинских солдат, которые скрытно перемещались вдоль лесополос и накапливали резервы в опорных пунктах.

Координаты целей были переданы расчетам ударных FPV-дронов. Операторы беспилотников нанесли серию ударов по укреплениям и движущимся группам ВСУ. Все цели были поражены.

«Ланцеты» морской пехоты поразили технику ВСУ в Сумской области

Морская пехота из состава группировки войск «Север» применила барражирующие боеприпасы «Ланцет» для ликвидации техники и живой силы ВСУ в Сумской области. Цели были обнаружены и поражены во время расширения буферной зоны безопасности, заявили в Минобороны России.

Дрон ВСУ раскрыл позицию опорного пункта под Часовым Яром

Артиллеристы и операторы беспилотников ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ севернее Часова Яра. Успешная операция стала результатом скрытого наблюдения за логистикой ВСУ, рассказали военные.

Во время патрулирования разведчики обнаружили украинский гексакоптер, доставлявший груз на передовую. Операторы решили не сбивать дрон сразу, а проследить за его маршрутом. В результате удалось установить точное расположение точки снабжения и дислокации живой силы ВСУ.

Координаты цели были переданы артиллерийским подразделениям, которые нанесли серию прицельных ударов. В результате важный узел обороны ВСУ был ликвидирован.

Потери ВСУ у Гуляйполя

За последние сутки ВС РФ вытеснили украинских солдат из нескольких опорных пунктов в районе Гуляйполя (Запорожская область). Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров.

В сообщении отмечается, что под контроль ВС РФ перешли опорные пункты в районе Гуляйпольского (Комсомольское), Чаривного и Новоселовки. Также ВСУ потеряли более взвода солдат.

ВСУ пытались атаковать Санкт-Петербург через Латвию

Седьмого мая ВСУ пытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга, сообщает РБК со ссылкой на Минобороны. Радиотехническая разведка ВС РФ обнаружила в воздушном пространстве Латвии группу из шести дронов. В это же время в небе Латвии были выявлены два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16. Позже пять беспилотников пропали на территории Латвии, а один был сбит после входа в воздушное пространство РФ.