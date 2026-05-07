«Фламинго» под прицелом: полковник о ночных взрывах в Днепропетровской области

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что в Днепропетровской области могли попасть под удар предприятия, производящие компоненты ракеты «Фламинго». Об этом военный рассказал «Аргументам и фактам».

В ночь на 7 мая в Днепропетровской области несколько раз объявляли воздушную тревогу. Позже появилась информация о взрывах в регионе.

Матвийчук заявил, что в Днепропетровской области расположены цеха по сборке беспилотников и, возможно, производства, выпускающие компоненты для ракеты «Фламинго».

«По ним и наносились удары», - заявил военный.

Матвийчук назвал основной целью в регионе инфраструктуру военно-промышленного комплекса ВСУ.

Украина представила ракету «Фламинго» в 2025 году. По словам Владимира Зеленского, «Фламинго» должна стать «самой успешной» ракетой ВСУ благодаря дальности полета и боеголовке. Зеленский заявил о планах произвести около трех тысяч таких ракет, однако в Верховной раде назвали массовый выпуск «Фламинго» нереалистичным.