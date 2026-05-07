Украинские частные военные компании могут быть задействованы для дестабилизации обстановки в странах Африки и на Ближнем Востоке в рамках стратегии НАТО. Об этом в беседе с News.ru заявил военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов.

По его словам, легализация таких структур, задуманная властями Украины, станет инструментом не только для расширения геополитического влияния Альянса, но и для заработка киевского режима.

«НАТО будет использовать Украину для работы по двум направлениям: Ближний Восток и Африка. Украинцы уже присутствуют на этом континенте — от Судана до Мали и активно пытаются нам противостоять. Я полагаю, если на Украине узаконят ЧВК, то бойцов будут отправлять на это направление еще больше. Это будет в рамках стратегии НАТО», — пояснил Артамонов.

Эксперт отметил, что у Альянса сформированы планы действий в отношении Сирии, Иордании, Израиля и Ливана, а также Африканского региона. Использование украинских бойцов позволит НАТО реализовывать свои цели руками наемников, формально снимая с себя ответственность.

Особое беспокойство вызывает активность Киева в Закавказье, проявившаяся после недавних переговоров в Армении. Артамонов напомнил о встрече Никола Пашиняна, Урсулы фон дер Ляйен, Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского, где было принято решение о создании совместной комиссии между Киевом и Ереваном.