Названы возможные места запуска дронов ВСУ для самой массовой атаки на Россию

Возможными местами запуска дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) названы три области республики. Речь идет об атаке Киева на регионы России в ночь с 6 на 7 мая, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Его комментарий приводит aif.ru.

Он сообщил, что для атаки на Московскую и Тверскую области, а именно города Ржев, украинские БПЛА летели с Черниговской, Сумской или Харьковской областей. По его словам, до упомянутых российских регионов оттуда недалеко.

«Летят с Украины. Никакой Прибалтики даже сейчас. Причем все дроны — самолетного типа. То есть, версия о том, что где-то рядом запускают, не имеет места», — сказал Дандыкин.

Он добавил, что были задействованы беспилотники самолетного типа, которые могут преодолевать расстояния до 1500 километров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число летевших на столицу 7 мая БПЛА увеличилось до 31.

По данным Минобороны России на утро 7 мая, в ночь на четверг над 21 регионом уничтожили 347 беспилотников. Это стало одной из самых мощных атак ВСУ. Например, во Ржеве из-за налета дронов даже потребовалась эвакуация 350 человек, среди которых были дети.