Российских военных предупредили о новом способе наведения дронов ВСУ

Заместитель командира роты ВС РФ, военный с позывным «Касьян» заявил, что ВСУ дистанционно устанавливают датчики движения для наведения дронов. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам военного, такие датчики были замечены в местах с наибольшей активностью беспилотников. «Касьян» объяснил, что устройство фиксирует движение и передаёт сигнал, после чего в эту точку может прилететь FPV-дрон или гексакоптер «Баба-яга».

Военнослужащий добавил, что датчики могут использоваться как совместно с минами, так и отдельно. «Касьян» подчеркнул, что из-за этого при передвижениях на передовой линии солдаты должны быть особенно внимательны.

«Обычно их [датчики - прим.ред.] сбрасывают с дронов - они втыкаются в землю и реагируют на движение вокруг», - заключил военный.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ меняют свою тактику применения наземных роботов с помощью специалистов из стран НАТО. По словам Марочко, использование наземных роботизированных комплексов Украиной «растет в геометрической прогрессии».