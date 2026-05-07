«Не лучшее время»: как США планируют начать новую масштабную войну
Имиджевые потери на Ближнем Востоке могут побудить США начать операцию против Кубы, однако американцы вряд ли начнут военные действия без гарантированного результата. Об этом aif.ru заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские военные «заглянут на Кубу» после «победы» над Ираном. А газета USA Today сообщила о тайной подготовке Пентагоном операции по захвату острова.
При этом американский лидер уже объявил о прекращении миссии «Проект Свобода» в Ормузском проливе, а госсекретарь Марко Рубио сообщил о достижении целей операции «Эпическая ярость» против Ирана.
По словам заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, ситуация с Кубой, несмотря на «декларации со стороны Соединенных Штатов» в достаточной степени неопределенная, так как ставить точку в противостоянии с Тегераном рано.
При этом, по его мнению, сейчас «не самое лучшее время» для Трампа влезать в очередной военный конфликт.
В этом году Куба столкнулась с блокадой, организованной США. Вашингтон пригрозил ввести санкции в отношении государств, которые попытаются отправить нефть кубинцам. При этом в конце марта российскому танкеру позволили доставить сырую нефть на остров.