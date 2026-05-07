Киев планирует «поучаствовать в параде» в Москве: диверсии, теракт и «ответный удар»

Киев планирует «поучаствовать в параде» — об этом в преддверии Дня Победы заявил Владимир Зеленский. «Царьград» рассказал, куда придется основной удар и каким будет ответ Москвы.

Провокация Киева

Накануне Зеленский объявил «режим тишины», который ВСУ сразу же нарушили. Был нанесен удар по Джанкою, где погибли пять мирных жителей. Атаковали беспилотники противника и другие регионы. В Белгородской области за сутки погибли два человека, еще одна девочка попала в больницу.

Зеленский уже заявлял, о том, что украинские дроны «могут прилететь» на парад в Москву. В Минобороны РФ подчеркивали, что если ВСУ попытаются сорвать праздник, то по центру Киева будет нанесен удар ракетами.

Как отмечает подполковник запаса ФСБ Андрей Попов, террор в отношении мирных граждан со стороны ВСУ говорит о том, что Зеленский и его западные «кукловоды» нацелены на эскалацию конфликта. По этой причине провокации в День Победы со стороны Украины, скорее всего, будут.

«Допускаю вариант, что провокация со стороны Украины может быть сделана даже без ведома Зеленского и вопреки его воле. Количество агентуры — прежде всего британской — в украинских элитах и ВСУ достаточно для того, чтобы без его разрешения осуществить диверсию или теракт и нарушить перемирие на 9 Мая», — заявил он.

За провокацией Киева последует ответ от России. Более того, такого ответа ждут и военные, и общество в России. По мнению Попова, атака будет ассиметричной, с множественными ударами.

«Не исключаю, что в планах ответных действий России есть ликвидация Зеленского», — заявил он.

Риск диверсий

Президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров подчеркнул, что Москва является особой зоной ответственности ПВО и спецслужб. По этой причине он слабо верит в то, что БПЛА все же долетят до Красной площади. Однако исключать этого эксперт не может.

«Могут быть диверсионные или террористические акты, потому что противник хочет нам создать проблемы, чтобы это попало в новости. И у Киева, к сожалению, есть такие возможности. Не думаю, что провокация будет в районе Красной площади — опасаться прежде всего надо нашим регионам», — заявил Гончаров.

При этом в том, что Москва ударит по центру киевского режима в случае теракта, президент ассоциации не сомневается.

Военный эксперт Влад Шлепченко тем временем напомнил, что Украина ведет против России «этническую войну», уничтожая все русское. Для Киева убийства мирных людей «совершеннейшая норма», вне зависимости от даты в календаре.

«Характер отношения к русским у Киева — примерно, как у руандийских хуту к народу тутси, то есть всех вырезать, убить, и чтобы следа не осталось», — заявил он.

Телеканал отмечает, что в прошлом году ВСУ нарушали перемирие в день празднования 80-летия Победы. Военные тогда реагировали зеркально. Однако в этом году «красная линия» обозначена еще более четко.