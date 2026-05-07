Вагнеровцы заявили о «живом Пригожине»

Бывшие бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» собрались в Санкт-Петербурге и заявили, что основатель ЧВК Евгений Пригожин «жив». Об этом сообщает «Царьград».

По сообщению корреспондента издания, встреча была приурочена к 12-летию создания «Вагнера» — бывшие вагнеровцы посетили могилу Пригожина и заявили, что и он сам, и его дело до сих пор «живут».

Во встрече участвовали несколько десятков экс-бойцов подразделения.

Ранее бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев высказался о судьбе Евгения Пригожина фразой «смерти нет».