Стало известно, откуда дроны ВСУ могли атаковать Ржев

Беспилотники, атаковавшие Тверскую область, были выпущены с территории Украины. Об этом заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Сегодня глава Тверской области Виталий Королев сообщил об отражении атаки украинских БПЛА в Ржеве. По его словам, в одном из пятиэтажных домов повреждения получила плита кровельного перекрытия, а в двух соседних частично выбило окна. Эвакуированы 350 человек, в том числе 60 детей.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что дроны, атаковавшие Ржев, были выпущены с территории Украины. Он также напомнил, что БПЛА способны преодолевать расстояние до 1500 км.

«То есть, версия о том, что где-то рядом запускают, не имеет места. Запускают дроны из Черниговской и Сумской областей, часть из Харьковской. Оттуда, чтобы поближе к нашим регионам», - считает военный эксперт.

По его словам, для атаки Вооруженными силами Украины могли быть использованы беспилотники самолетного типа «Лютый» и, «возможно, некоторые немецкие БПЛА».