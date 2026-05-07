Американский B-1B вернулся с «кладбища» и стал «Апокалипсисом»

Американский бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности B-1B — Apocalypse II («Апокалипсис II») — вернули с «кладбища самолетов» в пустыне Аризоны, отремонтировали и снова ввели в строй, сообщает TWZ.

Издание пишет, что бомбардировщик B-1B с серийным номером 86-0115, ранее называвшийся Rage («Ярость»), покинул авиабазу Тинкер в Оклахоме после почти двух лет ремонтных работ, направленных на восстановление его боеготовности. В рамках капитального ремонта на самолете было заменено более 500 компонентов. После ремонта бомбардировщику было присвоено новое имя — Apocalypse II.

На кладбище данный B-1B попал в 2021 году. Полеты самолета возобновились в 2024-м. Восстановление B-1B проходит в рамках требований Конгресса, по которым парк данных бомбардировщиков должен насчитывать 45 самолетов.

В августе блог The Aviationist рассказал, что экипажи американских стратегических бомбардировщиков B-1B в граничащей с Россией Норвегии отработают действия в условиях повышенной опасности.