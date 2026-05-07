Вражеские потери и работа БПЛА: что происходит на Запорожском фронте

Российские подразделения на запорожском направлении перехватили украинские беспилотники, а также уничтожили пункт управления обороной Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram – канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах, опубликованных каналом, видно как операторы дронов-перехватчиков подразделения ПВО 4-й военной базы нападают и уничтожают БПЛА ВСУ.

«Благодаря мастерству наших пилотов противник ежедневно несет значительные потери в беспилотниках», - отмечают военкоры.

Также, по информации источников канала, операторами дронов 70 гвардейского мотострелкового полка был уничтожен пункт управления обороной Вооруженных сил Украины в населенном пункте Преображенка.

Ранее в Минобороны России сообщили, что расчет противотанкового ракетного комплекса «Фагот» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины в районе города Орехов Запорожской области. Также на этом направлении оператор дрона-разведчика обнаружил пехоту ВСУ, пытавшуюся провести ротацию своих подразделений. Ротация была сорвана.