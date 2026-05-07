Собянин сообщил об отражении атаки 32-го БПЛА на подлете к Москве

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один украинский беспилотный летательный аппарат над Московским регионом. Общее число уничтоженных дронов противника достигло 32 штук.

Об этом в четверг, 7 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Атака одного беспилотника отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города на своей странице в МАКС.

Утром Министерство обороны отчиталось, что силы ПВО за ночь сбили 347 беспилотников над регионами России. Среди прочего атаке подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская и Липецкая области.

При атаке ВСУ на Брянск пострадали 13 человек, в том числе один ребенок. Удар пришелся по жилым домам и мирным жителям в Бежицком районе города. Кроме того, повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей.