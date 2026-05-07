Польша и Армения проведут совместные военные учения

Польша и Армения договорились о проведении совместных военных учений. Об этом сообщило польское военное ведомство после переговоров вице-премьера, министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша с главой Минобороны Армении Суреном Папикяном.

© Московский Комсомолец

Стороны также обсудят сотрудничество между военными вузами и обмен опытом между оборонными промышленностями двух стран. Об этом заявил Косиняк-Камыш по итогам встречи.

«В современном мире безопасность строится не только военной мощью, но и сетью ответственных партнёрств и долгосрочным сотрудничеством между странами», — сказал он.

Кроме того, планируется открыть офис военного атташе при посольстве Армении в Варшаве.