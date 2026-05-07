В Латвии дрон упал на территории нефтебазы

Беспилотник разбился на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии. Об этом сообщает портал Delfi.

По данным спасателей, инцидент произошел около 03:30 по местному времени (совпадает с мск). В результате падения дрона четыре резервуара, в которых в тот момент не было нефтепродуктов, получили повреждения. На месте ЧП работают оперативные службы, латвийская полиция по данному факту возбудила уголовное дело, уточняют журналисты.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство беспилотникам Вооруженных сил Украины (ВСУ) для атак на российские регионы, в том числе на Санкт-Петербург и Ленобласть. Новый маршрут через страны Прибалтики значительно упрощает задачу украинским военным, дает ВСУ открытый выход в Финский залив и позволяет обойти ПВО в российских регионах, отметили в Mash.

В Прибалтике обратились к Украине из-за падений дронов

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сделала специальное предупреждение странам Балтии из-за решения открыть небо для пролета украинских БПЛА для атак на Россию.