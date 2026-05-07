ВСУ планируют «серьезную провокацию» в зоне СВО. Как сообщает «Царьград», координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что нападение возможно в ближайшие дни.

Подпольщики заметили движение грузовиков ВСУ через Николаев, на которых перевозили понтоны. По поступающим сведениям, ВСУ планируют перейти Днепр в направлении Крынки, Новой Каховки и со стороны Никополя, чтобы захватить ЗАЭС.

Лебедев призвал не забывать про «маниакальную любовь» Киева к датам, в том числе ко Дню Победы. Он выразил надежду, что подготовка сорвется или украинское руководство передумает, поскольку каждая такая провокация «означает много погибших гражданских людей».

«ВСУ такими делами страдают несколько раз в год. Что-то даже не начинают, что-то наши купируют в зародыше, где-то приходится серьезно драться», — заявил подпольщик.

Лебедев также прокомментировал заявление Госдепа США о продаже Киеву планирующих авиабомб JDAM. Он считает, что происходящее не позволяет рассчитывать на перемирие на 9 Мая.